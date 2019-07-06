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В Якутске на дне реки обнаружена машина с двумя погибшими

6 июля 2019, 11:15 [ «Аргументы Недели» ]

В Якутске на дне реки обнаружена машина с двумя погибшими
фото: сайт МВД РФ

В субботу, 6 июля, в 202 микрорайоне города Якутска на акватории реки Лена спасатели-водолазы обнаружили машину с двумя погибшим. На территории работают сотрудники экстренных служб и полиция.

"На месте работают три спасателя-водолаза. Произвели обследование дна. Обнаружили машину с двумя погибшими. Доставлены на берег. Ведутся работы по подъему автомобиля...обстоятельства трагедии устанавливаются полицией", - сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ РИА Новости.

По словам полицейских, сотрудниками уголовного розыска установили личность владельца машины, в которой погибли два человека. Сейчас проводится комплекс оперативно - следственных мероприятий, ведётся поиск родственников для процедуры опознания.

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