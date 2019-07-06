Видео: в Альпах произошло массовое падение велосипедистов на спуске с горы

В Сети появилось видео массового падения велосипедистов со склона во французских Альпах. Инцидент произошёл во время соревнований "Адская гора" на курорте Ле Дез Альп.

Во время заключительно этапа участники велогонки должны были спуститься с вершины, расположенной на высоте 3,4 тысячи метров над уровнем моря. Отмечается, что в забеге принимали участие около 700 человек, - передаёт РИА Новости.

Однако, склон оказался слишком крутым. На кадрах видно, как один из спортсменов теряет управление и падает, спровоцировав массовый завал. Велосипедисты разлетелись в разные стороны, теряя транспортные средства. В результате происшествия никто серьёзно не пострадал.

Соревнования проходили с 28 по 30 июня.