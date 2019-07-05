Директор пляжа «Джубга» предположил, из-за чего перевернулся катер

Директор муниципального пляжа "Джубга" Андрей Андреев поделился догадками о том, что могло стать причиной крушения прогулочного катера в Голубой бухте Черного моря.

Андреев заявил, что катер мог быть перегружен, что и привело к крушению. Он отметил, что на катере находилось более сорока человек, хотя, согласно правилам безопасности, прогулки по воде можно осуществлять не более чем с 12-13 пассажирами на борту, передаёт РенТВ.

"На любой технике нельзя возить больше 12 человек, чтобы вы понимали, для прогулочных — не более 12-ти", - сказал Андреев.

Как ранее стало известно, после крушения катера «Атолл» на берег доставили 37 человек, два человека погибли. Неизвестной остаётся судьба ещё четверых.