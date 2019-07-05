Полиция вышла на след кассирши из Башкирии Хайруллиной благодаря ее детям

Кассирша одного из банков башкирского города Стерлитамака Луиза Хайруллина была обнаружена в Казани благодаря ее детям. Луиза Хайруллина в конце мая вынесла из отделения банка, в котором работала, около 24,5 миллиона рублей и скрылась из города вместе с мужем и двумя дочками.

После обращения банка, полиция объявила 36-летнюю кассиршу в розыск. Родственники Луизы и ее мужа Мараты рассказали, что ничего не знают, куда они могли уехать. Была версия, что семья выехала на своем легковом автомобиле.

Полиция за любую информацию о Хайруллиной объявляла награду в один миллион рублей. 4 июля стало известно, что Луиза Хайруллина задержана в Казани в съемной квартире.

Источник интернет-издания Лента.ру в правоохранительных органах рассказал, как оперативники вышли на след кассирши. По данным информатора, один из детей Хайрулинной позвонил своему дедушке - отцу Луизы. Правоохранительные органы сумели отследить звонок и по нему вычислили съемную квартиру в Казани, где женщина скрывалась вместе с мужем и дочками.

Луизу Хайруллину допрашивают следователи.

25 июня появилась информация, что полиция обнаружила автомобиль кассирши с постельным бельем в гараже ее отца. Мужчина рассказал, что давно не заглядывал в своей гараж, поэтому не знал, что там появился автомобиль дочери. По версии полиции, Луиза скрывалась в гараже отца некоторое время. Отец Хайруллиной убежден, что произошло какое -то ЧП, и дочь ограбила банк.