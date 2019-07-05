ФСБ: Россиянин задержан по подозрению в госизмене
5 июля 2019, 11:51 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который подозревается в совершении государственной измены. Отмечается, что инцидент произошёл в четверг, 4 июля.
Об это сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что задержанным является некий Александр Воробьев. Более подробной информации о подозреваемом неизвестно.
В сообщении также не уточняется, где именно происходило задержание и причина обвинения.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена". Наказание предусматривает срок лишения свободы от 12 до 20 лет и штраф в размере до 500 тысяч рублей.
Проводится следственная проверка.