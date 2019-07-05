В США в Калифорнии устраняют последствия мощного землетрясения. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на юге Калифорнии 4 июля в 17:33 по всемирному координированному времени (20:33 мск).

Мощное землетрясение в Калифорнии произошло прямо в День независимости США.

По сведениям геологической службы США (USGS), эпицентр залегал на глубине около 8,7 км в районе округа Сан-Бернардино. Риска возникновения цунами после толчков не было.

Пожарная служба округа Керн, где находился эпицентр землетрясения, сообщила, что местная больница "Риджкрест Риджинал" из-за ЧП была эвакуирована. Мэр города Риджкреста Пегги Бриден рассказала, что из-за прорывов газопровода в городе произошло пять пожаров.

Из-за землетрясения на некоторых зданиях образовались небольшие трещины. В городе зафиксированы повреждения водопровода, обрывы линий электропередач. На некоторых дорогах на северо-западе округа Сан-Бернардино - провалы на дорогах.

В сетях очевидцы выкладывают фото последствий землетрясения.

Землетрясение в этом регионе США может повториться в ближайшие дни.