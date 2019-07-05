Уголовное дело завели по факту гибели малолетнего ребёнка

Следственным отделом по Гулькевичскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту гибели 4-летнего ребёнка (ч.1 ст.109 УК РФ).

Установлено, что 3 июля 2019 года 32-летняя жительница посёлка Комсомольского Гулькевичского района с 3-летним и 4-летним своими малолетними детьми находилась на территории аквапарка в городе Гулькевичи. По предварительным данным, около 19 часов женщина обнаружила 4-летнего сына в одном из бассейнов аквапарка без признаков жизни. На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой медицинской помощи, врачи которой констатировали смерть ребёнка.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. В ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям матери погибшего, а также сотрудников аквапарка. Расследование уголовного дела продолжается.