В четверг, 4 июля, в торгово-развлекательном центре "Авиапарк" на Ходынском поле в Москве протёк самый большой аквариум в Европе. Отмечается, что вода постепенно вытекает из конструкции.

Очевидцы сняли последствия инцидента на видео и выложили в Сеть. На кадрах видно, как вокруг аквариума стоят вёдра, в которые стекает вода, и лежат половые тряпки.

Сотрудники торгового центра моют полы, чтобы постепенно избавиться от воды и минимизировать ущерб.

Ранее сообщалось, что в торгово-развлекательном центре "Океания" на западе Москвы тоже протёк аквариум. По данным источника, в конструкции образовалась крупная течь, вода из которой залила пол.

Уточняется, что производитель говорил, что даёт гарантию от трещин.