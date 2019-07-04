В ТЦ "Авиапарк" протёк самый большой в Европе аквариум
4 июля 2019, 17:05 [ «Аргументы Недели» ]
В четверг, 4 июля, в торгово-развлекательном центре "Авиапарк" на Ходынском поле в Москве протёк самый большой аквариум в Европе. Отмечается, что вода постепенно вытекает из конструкции.
Очевидцы сняли последствия инцидента на видео и выложили в Сеть. На кадрах видно, как вокруг аквариума стоят вёдра, в которые стекает вода, и лежат половые тряпки.
Сотрудники торгового центра моют полы, чтобы постепенно избавиться от воды и минимизировать ущерб.
Ранее сообщалось, что в торгово-развлекательном центре "Океания" на западе Москвы тоже протёк аквариум. По данным источника, в конструкции образовалась крупная течь, вода из которой залила пол.
Уточняется, что производитель говорил, что даёт гарантию от трещин.