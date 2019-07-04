Мужчина умер после выпитого литра пива

В Таиланде мужчина умер после участия в соревновании по скоростному употреблению пива. Отмечается, что инцидент произошёл в баре в курортном городе Ча-Ам.

Согласно источнику, мужчина со своими друзьями решил развлечься и принять участие в конкурсе. Перед началом соревнования товарищи подняли кружки, произнесли тост и выпили литр пива залпом примерно за полминуты, - передаёт Daily Star.

После того, как они перевернули кружки, показав, что завершили испытание, один из мужчин упал на пол и потерял сознание. Уточняется, что он скончался на месте.

По словам друга, причина смерти ещё не установлена, они не знают, была ли у него аллергия или другое заболевание.