В Сочи местный житель избил знакомого который впоследствии скончался

Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по краю 35-летнему местному жителю предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений 46-летней знакомой, повлекших ее смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

По версии следствия, в начале июня 2019 года на одной из улиц города местный житель познакомился с 46-летней женщиной без определенного места жительства и пригласил ее к себе в дом на улицу Гастелло для совместного проживания. Через несколько дней, когда обвиняемый вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, то обнаружил, что у него дома вместе с его новой знакомой находится неизвестный ему мужчина. Хозяин дома стал предъявлять претензии женщине по данному поводу и в ходе ссоры нанес ей не менее пяти ударов руками в область головы и тела, после чего ушел. О произошедшем мужчина по телефону сообщил своей матери, которая позвонила соседям сына и попросила тех зайти в его квартиру и проверить стояние пострадавшей. Войдя в квартиру, они обнаружили потерпевшую без признаков жизни, о чем сообщили в правоохранительные органы и вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие врачи констатировали смерть потерпевшей, которая наступила в результате причиненной ей черепно-мозговой травмы.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.