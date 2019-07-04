На Камчатке автобус сбил пешеходов на тротуаре, погибла девочка - подросток

В четверг, 4 июля, в районе остановки общественного транспорта "Коммунпроект" в Петропавловске-Камчатском автобус выехал на тротуар и сбил несколько пешеходов. В результате происшествия погибла девочка-подросток.

"Под колесами автобуса погибла девушка. Пострадали трое: 14-летний подросток с тяжелыми травмами доставлен в краевую больницу, 22-летнего молодого человека с переломами ног доставили во вторую городскую больницу, еще один молодой человек отправлен на амбулаторное лечение после оказания помощи в травмпункте", - сообщили в пресс-службе губернатора Камчатского края РИА Новости.

Отмечается, что водитель транспортного средства находится в больнице с гипертоническим кризом. Согласно медэкспертизе, мужчина находился в трезвом состоянии. По предварительным данным, ему стало плохо за рулём.

Губернатор поручил сотрудникам дорожных служб выяснить причину аварии и доложить ему в срочном порядке, чтобы принять дальнейшие решения, том числе кадровые. По его словам, будет оказана помощь пострадавшим в аварии и родственникам погибшей девочки.

Следственный комитет уже приступил к проверке по факту ДТП.