У погибшего подводника, спасшего гражданского, остались беременная жена и ребёнок

У погибшего военного моряка-подводника - капитана второго ранга Дмитрия Соловьёва, спасшего гражданского специалиста при пожаре на борту глубоководного аппарата, остались беременная жена и маленький ребёнок.

Панихида по погибшим морякам-подводникам пройдет сегодня в Кронштадте

Дмитрию Соловьёву было 37 лет. Офицер — уроженец Брянской области. В городе Почепе Брянской области он окончил школу имени Некрасова. С детства мечтал стать моряком. В 1999 году поступил в морское училище имени Дзержинского.

Его супруга Светлана ждёт второго ребёнка, — сообщает РИА Новости. Их старшему сыну - три года. В Почере живет мама и старшая сестра Дмитрия.

1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошёл пожар. Соловьёв вывел гражданского специалиста из аварийного отсека и задраил за ним люк, чтобы предотвратить распространение огня. После этого офицер продолжил бороться за аппарат в аварийном отсеке вместе с другими членами экипажа.

В результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 офицеров. Министр обороны Сергей Шойгу пообещал оказать их семьям необходимую помощь и поддержку.