Полковник в отставке указал на странность в гибели подводного судна «Лошарик»

Известные обстоятельства гибели исследовательского судна «Лошарик» вызвали неоднозначную реакцию у военного пенсионера.

Причиной трагедии могут быть обстоятельства двух типов: бытовая, либо выполнение серьезной задачи государственной важности. Так прокомментировал корреспонденту АН полковник в отставке, просивший не называть его имени.

«На одном борту находятся сразу семь капитанов первого ранга, три капитана второго ранга!» — высказал свои соображения военный пенсионер: «Это ситуация, которой в природе не может быть. Десять высших офицеров, два Героя России! В условиях российской армии — это нонсенс!».

По мнению бывшего полковника, истинные причины вряд ли когда-нибудь будут названы. Бытовые причины он обсуждать отказался. Предположил, что речь может идти о задачах государственной важности.