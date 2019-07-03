"На палубе люди бегают, суетятся", - очевидцы об аварии на "Лошарике"

Очевидцы рассказали подробности аварии, которая произошла в понедельник, 1 июля, на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море. По их словам, они видели, как поздно вечером всплыла подлодка.

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"Мы вечером шли в сторону Кильдина, и тут, где-то в полдесятого вечера, всплывает подлодка. Прямо полностью всплывает. Никогда в жизни такого не видел. На палубе люди бегают, суетятся", - передаёт слова рыбаков ИА "СеверПост".

По их словам, к глубоководному аппарату сразу подошли военный корабль и два буксира. Очевидцы добавили, что военные раскрывать причину им не стали, просто сообщили о всплытии корабля. Рыбаки отметили, что лодку потом оттащили на Кольскую.

"Лодка шла быстро, мы ещё с мужиками решили: значит, не авария. Раз своим ходом и быстро идёт. Ни дыма не было, ничего. Потом нам сказали, что кто-то видел, как в Уре [река в Мурманской области, впадает в Баренцево море] выгружали тела", - заключил один из них.