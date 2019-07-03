Минобороны опубликовало имена всех погибших подводников при пожаре на глубоководном аппарате
3 июля 2019, 20:48 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство обороны на своём официальном сайте опубликовало список погибших моряков подводников во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море. Инцидент произошёл в понедельник, 1 июля, погибли 14 человек.
Список погибших членов экипажа научно-исследовательского глубоководного аппарата:
-Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Долонский Денис Владимирович,
-Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Филин Николай Иванович,
-капитан 1 ранга Абанкин Владимир Леонидович,
-капитан 1 ранга Воскресенский Андрей Владимирович,
-капитан 1 ранга Иванов Константин Анатольевич,
-капитан 1 ранга Опарин Денис Александрович,
-капитан 1 ранга Сомов Константин Юрьевич,
-капитан 2 ранга Авдонин Александр Валерьевич,
-капитан 2 ранга Данильченко Сергей Петрович,
-капитан 2 ранга Соловьев Дмитрий Александрович,
-подполковник медицинской службы Васильев Александр Сергеевич,
-капитан 3 ранга Кузьмин Виктор Сергеевич,
-капитан 3 ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич,
-капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич.
В ведомстве отметили, что офицеры не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики с погружением на предельные глубины. Уточняется, что моряки-подводники неоднократно были удостоены государственных наград за исполнение воинского долга и задач вышестоящего командования.