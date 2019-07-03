В Дублине в парке Тереньюра лебедь расправился с собакой на глазах у хозяина. Отмечается, что хозяин гулял вместе с кокер-спаниелем, после чего питомец решил поплавать в пруду, где на него напала птица.

Согласно источнику, лебедь начал бить собаку крыльями несколько секунд. По слова очевидцев, они пытались отвлечь разъярённую птицу криками, но та не реагировала, - передаёт издание "The Irish Sun".

Уточняется, что хозяин бросил в воду свой телефон, чтобы отогнать лебедя, однако спаси питомца не смог. Окружающие отметили, что собака не понимала, что происходит и плыла прямо к птице.

Смотритель парка Пол Дуиньян со своими коллегами вытащили мертвое животное из пруда с помощью сети. По его словам, он никогда не видела и не слышал о подобных инцидентах.

По данным экспертов, лебедь был агрессивным, потому что недалеко от воды находилось гнездо с его потомством.