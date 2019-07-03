Путин поручил считать наводнение в Иркутской области ЧС федерального характера

Президент РФ Владимир Путин подписал приказ, в котором сказано, что наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального характера. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

"Считать наводнение на территории Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования...Привлечь к ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с наводнением на территории Иркутской области, Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска и воинские формирования", - говорится в тексте указа.

Глава государства поручил решить вопрос о выделении из бюджета средств на капитальный ремонт жилья, которое было повреждено во время паводков, в том числе обеспечить скорейшее восстановление поврежденных дорог и мостов. Помимо этого, кабмин должен принять меры по недопущению роста цен на товары и услуги первой необходимости.

Отмечается, что о проделанной работе правительство будет докладывать президенту РФ ежемесячно.