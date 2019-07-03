Минобороны РФ: известно имя подводника, который спас гражданского при пожаре

В Министерстве обороны раскрыли имя моряка-подводника, который спас гражданского специалиста во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море. Инцидент произошёл в понедельник, 1 июля, погибли 14 человек.

СМИ: озвучена предварительная причина аварии на глубоководном аппарате "Лошарик"

В ведомстве сообщили, что активное участие в спасении гражданского принимал капитан второго ранга Дмитрий Соловьев. Отмечается, военнослужащий вывел специалиста из охваченного огнем отсека, а затем задраил люк, чтобы огонь не распространился по всему аппарату.

"Ценой своих жизней моряки-подводники ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и сохранили глубоководный аппарат", - отметили в министерстве, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что предварительной причиной аварии могут являться проблемы с одной из аккумуляторных батарей, которые обеспечивали питание глубоководного аппарата.