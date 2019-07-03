Стали известны имена некоторых погибших на «Лошарике» подводников

Стали известны имена некоторых погибших моряков - подводников в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате, который предназначен для изучения дна Мирового океана. Отмечается, что погибли 14 человек.

Шойгу раскрыл подробности пожара на глубоководном аппарате

Одним из погибших является командир подлодки и капитан первого ранга Долонский Денис Владимирович. Отмечается, что Долонский 6 - 7 лет назад получил звание Героя России за исследование Арктики и Антарктики, - сообщает "РБК".

Второй погибший - капитан первого ранга 57-летний Филин Николай Иванович. Филин являлся испытателем глубоководной военной техники, в 2018 году удостоен звания Героя России.

Имя третьего погибшего - Андрей Воскресенский, капитан первого ранга, его называют зятем контр-адмирала Владимира Бедердинова.

Ещё погиб 40-летний Денис Опарин. Отмечается, что военнослужащий является сыном капитана первого ранга и Героя России - Александра Ивановича Опарина. Его отец являлся командиром военной части в Петергофе, к которой приписан весь экипаж подводной лодки.

По некоторым данным, среди погибших есть уроженец Брянской области некий Дмитрий С. Отмечается, что на борту аппарата находился 37-летний капитан второго ранга Дмитрий Соловьев.

Напомним, что инцидент произошёл в понедельник, 1 июля. Согласно последним данным, моряки-подводники отравились продуктами горения. Офицеры после спасения гражданского, до последнего боролись за "живучесть корабля". По словам Шойгу, все будут представлены к государственным наградам.