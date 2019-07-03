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Число жертв паводка в Иркутской области выросло до 20

3 июля 2019, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]

Число жертв паводка в Иркутской области выросло до 20

Число погибших из-за паводка в Иркутской области достигло 20 человек. Об этом журналистам сообщили в среду в оперативном штабе по ликвидации чрезвычайных ситуаций управления МЧС России по региону. 

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Наводнение в Тулуне, как пожар в пожарной части. Ждём выводов комиссии

"Обнаружены тела 20 человек, включая ребенка. Еще восьмерых, включая ребенка ищут", - сказал представитель штаба. Число пострадавших в результате паводка приблизилось к 2 тысячам человек.

Накануне, 2 июля, удалось установить местонахождение четырех человек из 17 пропавших без вести во время наводнения. Сегодня были найдены еще пятеро человек. Без вести пропали 8 граждан.

Разбор разрушенных домов и поиски людей в пострадавших от наводнения районах продолжаются, данные о погибших и пострадавших могут измениться. С родственниками погибших работают психологи.

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