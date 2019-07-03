В Курганской области сгорела чудотворная икона

В Курганской области загорелся Чимеевский Свято-Казанский мужской монастырь. Сообщается, что человеческих жертв нет, однако в огне погибла одна из реликвий монастыря.

«В 14:15 поступило сообщение о возгорании в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в с. Чимеево Белозерского района. В 14:49 пожар локализован на площади 165 кв. м, продолжается его ликвидация. Погибших и пострадавших нет. Эвакуация не потребовалась, люди самостоятельно покинули помещение», - сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Известно, что в пожаре сгорела чудотворная икона Божьей Матери, передаёт РенТВ. По легенде, икона в первой половине XVIII века приплыла по реке Нияп в Чимеево, позже на этом месте построили храм. Святыня оказалась единственным, что сохранилось после пожара в 1770 году. Место в Свято Казанском монастыре Чимеевская икона Божьей Матери заняла в 2002 году.