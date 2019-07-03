В подмосковном городе Электростали охранник в магазине убил покупателя

В городе Электростали Московской области в продуктовом магазине охранник убил покупателя. Инцидент произошел 2 июля. По данным СКР, сотрудник частного охранного предприятия обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Охранник задержан и находится под стражей. Следствие установило, что в одном из магазинов, расположенных по улице Советская в Электростали, сотрудники торговой сети заподозрили покупателя в совершении кражи.

На место происшествия был вызван охранник. Подозреваемого мужчину сопроводили в подсобное помещение для выяснения обстоятельств. А он стал себя вести агрессивно, - сообщает "СП".

В результате между охранником и мужчиной завязался словесный конфликт, переросший в драку.

В ходе драки сотрудник ЧОП и подозреваемый упали на пол. Во время драки мужчина перестал подавать признаки жизни. По данным СУ СКР по Московской области, покупатель скончался в результате сдавливания шеи.