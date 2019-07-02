Выживших на подводной лодке моряков доставили в госпиталь Североморска
2 июля 2019, 21:34 [ «Аргументы Недели» ]
Пострадавшие в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море доставлены в военно-морской клинический госпиталь Минобороны в городе Североморске. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В госпиталь поступили 4-5 человек с атомной подводной лодки АС-12, известной как "Лошарик". Выжившим морякам оказывают помощь медики. У них диагностировано отравление продуктами горения, а также контузия.
Источники отмечают, что в настоящий момент судебно-медицинские эксперты устанавливают точную причину гибели четырнадцати погибших моряков-подводников. Предположительно, они отравились продуктами горения.