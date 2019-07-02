В Москве в результате ДТП на Кутузовском есть погибшие и пострадавшие

В Москве днем во вторник, 2 июля, серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в районе дома 33 на Кутузовском проспекте. В результате массового ДТП есть погибшие и пострадавшие. На Кутузовском, как рассказывают очевидцы, столкнулись пять автомобилей.

Два человека погибли. Несколько человек пострадали. Сколько людей получили травмы и какие - уточняется. Известно, что среди пострадавших есть трое детей. Они госпитализированы. Три человека оказались зажаты в автомобилях. Их освобождали при помощи спецтехники.

По данным АГН "Москва", в 13:40 на Кутузовском проспекте в районе дома 30/32 произошло столкновение трех автомобилей. Автоледи, управляя автомобилем Kia, двигаясь в сторону области, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с двумя машинами, в том числе такси.

В результате аварии женщина-водитель и водитель-таксист погибли на месте. Пять пострадавших, включая трех детей, находившихся в Kia под управлением предположительной виновницы ДТП, доставлены в больницы с различными травмами.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По данным полиции, обстоятельства произошедшего уточняются.

Автомобилисты сообщали, что в районе двух часов дня из-за аварии движение на Кутузовском проспекте в сторону центра осуществлялось только по двум полосам.