Парня и его сожительницу, признали виновными в убийстве матери последней

Собранные следственным отделом по Кущевскому району СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 28-летнему Антону Климову и его 24-летней сожительнице Майе Любавской. Они признаны виновными в убийстве 60-летней матери Любавской (п.«ж» ч.2 ст.105 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что 15 августа 2018 года в гостях у 60-летней местной жительницы в одном из домов на улице 8 Марта в станице Кущевской находилась ее дочь Майя Любавская. Спустя некоторое время к женщине в дом прибыл сожитель ее дочери Антон Климов, который застиг родственниц в процессе ссоры. Климов вмешался в конфликт, в ходе которого нанес пожилой женщине удар ногой в область грудной клетки, а после, взяв за волосы, ударил ее не менее трех раз головой об пол. Любавская в это время передала ему деревянную палку, которой тот нанес еще не менее десяти ударов в область головы и туловища женщины и стал душить ее руками. После этого Климов и Любавская взяли веревку и задушили потерпевшую, затем завернули тело погибшей в одеяло и вывезли в лесополосу на окраину станицы.

Приговором суда Антону Климову назначено наказание в виде шестнадцати лет лишения свободы, с ограничением свободы сроком на 1 год и 9 месяцев. Отбывать основное наказание мужчине надлежит в колонии строгого режима. Майе Любавской назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год и 9 месяцев. Также в качестве дополнительного наказания ей назначен штраф в сумме 15 тысяч рублей. Отбывать основное наказание осужденной надлежит в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.