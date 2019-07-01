На Кипре назвали неопознанный объект российской ракетой

Минувшей ночью на севере столицы Кипра в Никосии упал и взорвался неопознанный объект. Глава внешнеполитического ведомства самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра Кудрет Озерсай сообщил, что данным объектом может быть ракета российского происхождения.

Видео: место падения неопознанного объекта на Кипре

Озерсай пояснил, что, по предварительным данным, это ракета С-200. В Сети опубликованы снимки обломков, на которых изображены надписи на русском языке, - передаёт Интерфакс.

Дипломат добавил, что ракета, скорее всего, взорвалась до столкновения с землёй, потому что на месте ее падения нет воронки, на это же указывает разброс обломков.

Ранее сообщалось, что очевидцы утверждают, что видели в небе яркую вспышку, после чего прогремело три взрыва.

Местные журналисты предположили, что неизвестным объектом может являться зенитная ракета. По данным властей, речь идёт о взорвавшемся военном самолетё или ракете.