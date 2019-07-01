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В Питере более тридцати человек отравились шавермой

1 июля 2019, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]

В Питере более тридцати человек отравились шавермой
Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге Роспотребнадзор проводит проверки в кафе, в котором более тридцати человек отравилось шавермой. На данный момент заведение закрыто, госпитализированы 26 человек.

Всего некачественной шавермой отравился 31 человек. У всех врачи диагностировали сальмонеллез. Госпитализированные пострадавшие проходят лечение в больнице им Боткина, передаёт «Российская газета». Предполагается, что причиной массово отравления стал соус, приготовленный из сырых яиц.

Отмечается, что жалобы стали поступать с вечера. После того, как выяснилось, что незадолго до ухудшения самочувствия все отравившиеся ели в одном и том же кафе, туда была отправлена санитарная проверка.

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