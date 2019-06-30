Двое неизвестных напали на молодую девушку-режиссёра в центре Москвы

В центре Москвы на улице Каретный ряд возле парка "сад Эрмитаж" неизвестные напали на режиссёра Агнию Галданову. Отмечается, что мужчины сильно избили девушку. Инцидент произошёл в ночь с 28 на 29 июня.

"Ни один прохожий не заступился. Я выбежала на проезжую часть, спасаясь от них, но ни одна машина не остановилась. Просто объезжали. А они схватили меня за руку и поволокли обратно на тротуар, чтобы продолжить беспрепятственно бить", - написала пострадавшая в Facebook.

Девушка рассказала, что они подошли к ней на улице и стали предлагать предложения непристойного содержания и спрашивали цену за выполнение. После скрылись с места происшествия, крикнув, что она позорит нацию.

Агния Галданова попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "побои".