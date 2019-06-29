Количество жилых домов, подтопленных в Иркутской области, превысило 4 тысячи

Количество подтопленных в Иркутской области жилых домов на текущий момент превысило четыре тысячи. Паводок в регионе начался из-за проливных дождей, в области введен режим чрезвычайной ситуации. Пострадавшим от паводка в Иркутской области выделили почти миллиард рублей

"В 48 населенных пунктах пяти муниципальных районов Иркутской области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском - подтоплены 4042 дома", - передает RT сообщение пресс-службы МЧС по региону.

Уровень воды в реке Ия возле города Тулун поднялся на 18 см до 13.75 м. Критической отметкой считается 7 м. На трассе Р-255 "Сибирь" с 1370 по 1371 км и с 1277 по 1427 км закрыто движение для транспорта.