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В Подмосковье затопило аэропорт Шереметьево

28 июня 2019, 12:41 [ «Аргументы Недели» ]

В Подмосковье затопило аэропорт Шереметьево
Фото: соцсети

Дорожные службы занимаются устранением подтопления дорог из Подмосковного города Лобня в международный аэропорт Шереметьево. Из-за дождей уровень воды поднялся на несколько десятков сантиметров, проезд в аэропорт из Лобни перекрыт.

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В Сети появляются фото и видео, на которых видно, что уровень воды на некоторых участках доходит до колена. Люди перебираются через ливневые «моря» кузовах грузовиков.

Дорожные службы уже приступили к работам по откачке воды с проезжей части. Для этого задействовали шесть единиц спецтехники, среди которых три водооткачивающих машины, передаёт РИА Новости. Отмечается, что ливневые канализации на затопленном участке относятся к аэропорту Шереметьево.

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