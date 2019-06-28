В Подмосковье затопило аэропорт Шереметьево

Дорожные службы занимаются устранением подтопления дорог из Подмосковного города Лобня в международный аэропорт Шереметьево. Из-за дождей уровень воды поднялся на несколько десятков сантиметров, проезд в аэропорт из Лобни перекрыт.

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В Минтрансе по Московской области рассказали, что из-за подтопления перекрыты съезд с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и съезд с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе.

В Сети появляются фото и видео, на которых видно, что уровень воды на некоторых участках доходит до колена. Люди перебираются через ливневые «моря» кузовах грузовиков.

Дорожные службы уже приступили к работам по откачке воды с проезжей части. Для этого задействовали шесть единиц спецтехники, среди которых три водооткачивающих машины, передаёт РИА Новости. Отмечается, что ливневые канализации на затопленном участке относятся к аэропорту Шереметьево.