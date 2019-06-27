В Дагестане от непогоды пострадало более 600 домов

В Дагестане сильный дождь с градом повредил несколько сотен домов, рассказали в пресс-службе МЧС по региону. Также из-за непогоды без электричества остались несколько населённых пунктов.

Проливные дожди в Дагестане оставили без электричества 16 населённых пунктов, также оказались подтоплены дороги районного значения, передаёт РИА Новости. В Кизлярском районе сообщили, что повреждены крыши более чем 600 домов. Сообщается, что на место уже отправлена рабочая группа, которую возглавляет заместитель начальника дагестанского ГУ МЧС Муслим Девришбеков.