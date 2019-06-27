В Китае при взрыве на предприятии погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли, еще пятеро пострадали в результате взрыва в производственном цеху компании Xumei Biotech в провинции Хэнань в Центральном Китае. Об этом пишет агентство Синьхуа.

Взрыв прогремел вечером 26 июня. В настоящее время идет расследование инцидента. Кроме того, сообщается, что власти задержали руководителя предприятия, передает издание "Свободная пресса".

Отмечается, что все раненые были госпитализированы. Пять человек погибли на месте. Еще один потом скончался в больнице, сообщили журналистам в местном управлении по чрезвычайным ситуациям.