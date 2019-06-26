В Москве загорелось общежитие МГУ

В среду, 26 июня, в Москве на Ломоносовском проспекте в общежитии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова произошёл пожар. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Уточняется, что возгорание началось на 10 этаже здания и начал распространяться. Согласно последним данным, общая площадь пожара составляет 10 квадратных метров.

Отмечается, что на данный момент проводится тактическая вентиляция помещений.

По данным источника, о пострадавших пока никакой информация не сообщается, на территории работают сотрудники экстренных служб, выясняются причина и обстоятельства произошедшего инцидента.