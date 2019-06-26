Полиция задержала трёх мужчин, разгромивших подъезд в Подмосковье

Сотрудники полиции задержали трёх мужчин, которые устроили погром в жилом комплексе в подмосковной деревне Голубое. Отмечается, что молодые люди снимали происходящее на видео и выложили в Сеть.

На кадрах, снятых на видео, можно заметить, что один из злоумышленников разбил головой стекло двери, после чего выломал дверь комнаты консьержа, а позже и вовсе снял её с петель, - передаёт РЕН ТВ.

В ведомстве уточнили, что один из парней является местным жителем. По словам очевидцем, мужчины ворвались в один из подъездов и начали всё громить.

27 - летний хозяин квартиры, в которой собирались ребята, признался, что они выпивали.

Все трое задержаны для выяснения обстоятельств.