Два человека получили ножевые ранения в ходе массовой драки в Санкт-Петербурге

В Северной столице на Свердловской набережной произошел конфликт, закончившийся массовой дракой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 26 июня около одиннадцати часов утра у дома 60 по Свердловской набережной. В полицию обратились очевидцы, которые рассказали стражам порядка, что двое мужчин очень агрессивно выясняют отношения.

Прибывшие на место пришествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили двух мужчин с ножевыми ранениями. Одного из пострадавших на "Скорой" доставили в больницу, другой был отправлен в отделение полиции.

При этом, городские СМИ опубликовали запись с камер видеонаблюдения, где видно, что участниками конфликта стали пять человек. Очевидцы сообщают, что участники драки также применяли травматический пистолет.