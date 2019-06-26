В Подмосковье девять пациентов больницы отравились физраствором

Девять человек отравились во время лечения в больнице в Солнечногорском районе Подмосковья. Об этом сообщила представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий, пишет агентство ТАСС.

"Скорая помощь" доставила 9 человек в возрасте от 47 до 70 лет из больницы поселка Ржавки. Ранее утром им всем поставили капельницы с разными лекарствами, в состав которых также входил физраствор.

У пациентов поднялась температура и начался озноб. Следователи начали опрашивать сотрудников больницы Ржавок и пациентов. Также они изъяли находившиеся в больнице образцы физраствора и документы на него.