В ДТП с тремя автомобилями на МКАД погиб человек

В среду, 26 июня, один человек погиб и один пострадал в аварии с участием трех машин на Московской кольцевой автодороге. Соответствующую информацию предоставила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Отмечается, что на 29-м километре МКАД "Газель" столкнулась с уборочной техникой, созданной на базе "Камаза", а также задела легковую машину. В результате ДТП один человек погиб, а еще один получил травмы. Данных о состоянии пострадавшего к настоящему моменту не поступало.

Ведомство отмечает, что движение ограничено по двум полосам. На месте сейчас работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, передает РИА "Новости".