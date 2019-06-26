Суд продлил меру пресечения трем сестрам Хачатурян

В среду, 26 июня, Басманный суд Москвы по просьбе следствия продлил меру пресечения в виде "запрета определенных действий" еще двум сестрам Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца.

Ранее сегодня аналогичное решение суд вынес в отношении младшей из сестер Хачатурян – Марии. Все три сестры по-прежнему не смогут выходить из дома с семи вечера до семи утра.