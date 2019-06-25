На западе Москвы произошел крупный природный пожар

Крупный пожар произошел в поселке Терехово на западе Москвы. Как сообщили журналистам источники в экстренных службах столичного региона, произошло возгорание травы и деревьев.

Агентство ТАСС передает, что площадь пожара составила 1 Га. По информации агентства, данному пожару был присвоен повышенный уровень сложности. О площади в 1 Га также сообщило РИА Новости.

К настоящему моменту возгорание ликвидировано: "Лаборатория проводит замеры воздуха в районе возгорания", - говорится в сообщении пресс-службы столичного ГУ МЧС России. Пострадавших нет.