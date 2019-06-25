Неизвестный вынес кассовый аппарат и продукты из супермаркета в центре Москвы

В ночь на понедельник, 24 июня, неизвестный злоумышленник залез в один из супермаркетов в Таганском районе Москвы на улице Марксистская, д. 1 и вынес кассовый аппарат и продуктовые товары. Отмечается, что полиция получила сообщение около четырёх часов ночи.

"Кража по адресу ул. Марксистская, д. 1 произошла в ночь на понедельник, 24 июня. Ведется проверка...в период с 3:15 по 4:12 неизвестный похитил из магазина "товарно-материальные ценности, а также кассовый металлический ящик", -сообщили в правоохранительных органах АГН "Москва".

В ведомстве добавили, что сотрудники полиции проводят проверку, направленную на выяснение всех деталей произошедшего.