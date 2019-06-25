Задержан 21-летний депутат, бросивший муляж гранаты в полицейских

Во вторник, 25 июня, в Кирове задержали члена Слободской городской думы и сына кандидата в губернаторы области 21-летнего Николая Дубравина. Отмечается, что молодой человек решил провести эксперимент и кинул "гранату" под ноги полицейского.

Николай рассказал, что муляж гранаты просто выпал у него из кармана, когда он проходил мимо полицейского. Отмечается, что инцидент произошёл в центре Киева днём, - передаёт "Эхо Москвы"

Согласно источнику, вместе с юным депутатом задержали ещё двух молодых людей, один из них несовершеннолетний. Уточняется, что ребята сидели в машине недалеко от происходящего и снимали всё на мобильный телефон.

Всех троих опросили и отпустили. Сейчас выясняются детали.

Известно, что молодой человек часто проводит подобного рода мероприятия. Один раз он, например, инсценировал похищение девушки.