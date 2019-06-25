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В США женщина случайно "постирала" кота

25 июня 2019, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]

В США женщина случайно "постирала" кота
фото: pixabay.com

В штате Миннесота (США) местная жительница "постирала" в стиральной машинке случайно своего годовалого кота. По словам женщины, она всегда проверяет устройство перед запуском, но в этот раз не заметила, что питомец успел просочиться в барабан.

Американка узнала о происшествии только после окончания работы стиральной машинки. Женщина вернулась и обнаружила, что белье по-прежнему осталось мокрым, и уже хотела заново запустить сушку, как увидела лапу своего кота, торчащую из-под одежды, - передаёт CNN.

Она оперативно доставила кота в ветеринарную клинику. Врачи сообщили, что он ослеп и заболел пневмонией из-за того, что наглотался воды, но жить будет. Уточняется, что сейчас питомец идёт на поправку.

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