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В Хабаровском крае на реке Бурея, где сошел оползень, МЧС остановило работы

24 июня 2019, 16:35 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Хабаровском крае на реке Бурея, где сошел оползень, МЧС остановило работы

На реке Бурея Верхнебуреинского района Хабаровского края на протяжение недели работала группа ученых. Специалисты Дальневосточного и Сибирского отделений РАН провели исследовательские работы на месте схода огромного оползня.

Целью экспедиции стало определение причин схода скальной массы в реку. Из-за этого явления возникла опасность возникновения чрезвычайной ситуации, которая накладывалась на весенний паводок. В совокупности эти факторы грозили подтоплением поселка Чекунда.

Представители поисково-спасательного отряда осмотрели место обвала с помощью беспилотника. Сделанные фото- и видеоматериалы помогут ученым установить состояние и устойчивость скальной породы.

Ученые признаются, что инструментальное подтверждение высоты заплесков волны – это одно из важнейших открытий экспедиции. Числовые данные помогут в будущем произвести расчеты последствий схода оползня.

Напомним, что сход скальной породы в реку Бурея произошел в декабре 2018 года. До сих пор ситуация находится на контроле МЧС РФ и правительства Хабаровского края. Мониторинг геологической обстановки в Чекунде ведется в ежесекундном режиме.

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