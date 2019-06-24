СК: Мужчина избивал пасынка мухобойкой и кидал на пол за отказ читать
24 июня 2019, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]
В Забайкальском крае рассматривается уголовное дело в отношении жителя города Балея, который обвиняется в убийстве своего пасынка, избиении сожительницы и нескольких кражах. В данный момент решается дальнейшая судьба злоумышленника.
Инцидент произошёл в 2018 году.
Согласно источнику, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения захотел научить пасынка читать, но тот отказался. Тогда отчим ударил мальчика рукой по груди и лицу, а затем избил мухобойкой, - передаёт РЕН ТВ.
После чего мужчина несколько раз бросил ребёнка на пол с высоты своего роста, в результате многочисленных ушибов и травм пасынок скончался.
Отмечается, что он не разрешил вызвать матери, которая тоже терпела побои, полицейских и скорую.