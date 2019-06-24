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Жителей высотки на востоке Москвы эвакуируют из-за пожара

24 июня 2019, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]

Жителей высотки на востоке Москвы эвакуируют из-за пожара
фото: pixabay.com
Жителей высотки на востоке Москвы эвакуируют днем в понедельник, 24 июня, из-за пожара. Согласно последней информации столичного главка МЧС, речь идет о возгорании на девятом этаже 25-этажного дома.
 
Известно, что пожар вспыхнул по адресу: Вешняковская улица, дом 24, корпус 1. На место происшествия оперативно прибыли пожарные службы.
 
Как сообщает источник РИА "Новости" в экстренных службах столицы, существует угроза перехода огня. В настоящий момент принимаются все меры для эвакуации жителей дома. Информации о том, по какой причине началось распространение пламени, пока не поступало.

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Два самолета ВВС США провели разведку в районе Донбасса, у границ Крыма и Севастополя

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