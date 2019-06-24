Жителей высотки на востоке Москвы эвакуируют из-за пожара
24 июня 2019, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]
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24 июня 2019, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]
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