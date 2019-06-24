В Москве мужчина украл коробку с волосами, и продал содержимое за 450 тысяч рублей

Вооруженный злоумышленник украл у жительницы Москвы целую коробку волос и продал ее содержимое за 450 тысяч рублей. Соответствующую информацию сегодня предоставили сотрудники столичного главка МВД.

Как сообщается на сайте ведомства, в полицию поступило заявление от 26-летней москвички, которая разместила в сети объявление о продаже волос. Через несколько дней ей позвонил неизвестный, который предложил встретится. Он пришел в квартиру девушки, достал оружие и потребовал отдать коробку с волосами. Испуганная жительница столицы передала ему требуемое.

Впоследствии выяснилось, что предполагаемый преступник, неоднократно судимый 31-летний мужчина, продал волосы за 450 тысяч рублей, а выручкой распорядился по своему усмотрению.