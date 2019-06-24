В Казахстане на складе боеприпасов произошел взрыв

В понедельник, 24 июня, на складе воинской части в городе Арысь Туркестанской области Казахстана произошёл взрыв. Согласно источнику, инцидент произошёл утром на складах боеприпасов, - сообщает КП.

Представитель комитета по Чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов рассказал, что первое сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 09.20 по местному времени (06.20 по мск). Он отметил, что на территории работают 30 пожарных и 8 единиц спецтехники. Проводится проверка для выяснения обстоятельств произошедшего.

По предварительным данным, информация о жертвах и пострадавших пока нет.