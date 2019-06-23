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Экс-житель Хабаровска объявлен в розыск в Швеции

23 июня 2019, 17:34 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Экс-житель Хабаровска объявлен в розыск в Швеции

В международный розыск объявлен Швецией бывший хабаровчанин Денис Лисов, увезший в Польшу трех своих дочек. Ранее Лисова остановили в аэропорту Варшавы. Вместе со своими дочками 12, шести и четырех лет он направлялся домой.

Два года назад матери девочек поставили тяжелый диагноз. Женщину положили в больницу. По словам хабаровчанина, он не смог справиться с уходом за тремя детьми, и девочек отдали в семью мусульман из Ливана. Суд Швеции издал постановление о выдаче Дениса Лисова на территорию королевства.

В Польше дальневосточник пытался получить статус беженца. Польский суд решил, что на время рассмотрения прошения дети должны быть с отцом. Лисов же убедил суд, что собирается работать и устроить детей в сад и школ. Он уже получил предложения о работе, а старшую дочь готова принять школа при посольстве России в Польше.

У Лисова в Швеции, где он просил убежища, документов не было. Ему выдали свидетельство на возвращение, по которому он и намерился вернуться в Москву через польскую столицу. Но в Варшаве он был задержан, потому что шведские власти объявили детей в розыск.

В настоящее время адвокат экс-хабаровчанина надеется, что польские органы власти «встанут на сторону семьи».

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