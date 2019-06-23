Инвалид на костылях ранил ножом мужчину в питерском кафе

В субботу вечером, 22 июня, в Санкт-Петербурге в кафе на Набережной Обводного канала мужчина на костылях без ноги в ходе конфликта ударил одного из посетителей ножом. Отмечается, что злоумышленник подошёл к отдыхающим иностранцам сам.

На кадрах, которые были сняты на камеру видеонаблюдения видно, что конфликт начинается в кафе, где к трём гостям "культурной столицы", которые выпивали алкогольные напитки, подошёл мужчина и начал что-то говорить, - передаёт РЕН ТВ.

После разборка переместилась на улицу, где правонарушитель ударяет одного из мужчин с разбега костылём. По данным источника, после конфликта пострадавший был госпитализирован с ножевым ранением.