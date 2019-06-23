В Колпино 2-летний мальчик упал с восьмого этажа, но выжил
23 июня 2019, 11:56 [ «Аргументы Недели» ]
В Колпинском районе Санкт-Петербурга двухлетний малыш упал с высоты восьмого этажа дома № 54 по улице Веры Слуцкой. Отмечается, что инцидент произошёл в субботу вечером, 22 июня.
Согласно источнику, ребёнка 2017 года рождения оперативно доставили в больницу. У мальчика диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую травму грудной клетки, тупую травму живота с разрывом внутренних органов и закрытый перелом костей таза, - передаёт 78.ru.
Ребенок находится в тяжёлом состоянии.
Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей произошедшего, в том числе допрашивается мать потерпевшего. Уточняется, что 37-летняя женщина воспитывает сына одна.