В Колпино 2-летний мальчик упал с восьмого этажа, но выжил

В Колпинском районе Санкт-Петербурга двухлетний малыш упал с высоты восьмого этажа дома № 54 по улице Веры Слуцкой. Отмечается, что инцидент произошёл в субботу вечером, 22 июня.

Согласно источнику, ребёнка 2017 года рождения оперативно доставили в больницу. У мальчика диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую травму грудной клетки, тупую травму живота с разрывом внутренних органов и закрытый перелом костей таза, - передаёт 78.ru.

Ребенок находится в тяжёлом состоянии.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей произошедшего, в том числе допрашивается мать потерпевшего. Уточняется, что 37-летняя женщина воспитывает сына одна.